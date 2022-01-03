النيابة تعيد فتح التحقيق فى وفاة الطالبة بسنت لظهور حقائق جديدة في الغربية

الغربية محمد طارق

قررت نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات، استمرار التحقيقات فى وفاة الطالبة "بسنت شلبى" 16 سنة بالصف الثانى الثانوى الأزهرى بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة المركز، بعد تقدم أسرتها ببلاغات جديدة فى ملابسات وفاتها منذ عدة أيام أثر تناولها مادة سامة داخل غرفتها بمنزلها ووفاتها متأثرة بذلك.

استمعت النيابة لأقوال عدد من أسرة الطالبة المتوفية، الذين أضافوا أقوالا وبلاغات جديدة فى ملابسات وفاتها بالتحقيقات، حيث وجهت الأسرة اتهامات لشابين بنفس القرية بقيامهما بتركيب صور خادشة للحياء لها على غير الحقيقة ومفبركة ونشرها بين أوساط أهالى القرية والشباب لابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها، ما أثر على نفسيتها وحياتها الشخصية وقيامها بإغلاق باب حجزتها وتناول حبة سامة أودت بحياتها بعد تركها لخطاب تؤكد فيه لوالدتها انها ليست الموجودة فى الصور.

وقرر محمد الشرنوبى رئيس نيابة كفرالزيات، باستدعاء الشابين الذين تم اتهامهما فى البلاغ الجديد المقدم من أسرة الفتاة والتحفظ على جهاز المحمول الخاص بالطالبة لفحصه، وتكليف المباحث بسرعة عمل التحريات حول الاتهامات الجديدة فى الواقعة واستمرار التحقيقات.

و كان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطاراً من نقطة مستشفى جامعة طنطا، يفيد بوصول فتاة تدعى "بسنت ش " 16 سنة طالبة إلى المستشفى فى حالة متأخره بسبب "تناولها حبة الغلة السامة وتوفيت ولم تفلح محاولات إنقاذها.

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفرالزيات لكشف غموض الواقعة ودلت التحريات على أن الفتاة مرة بظروف نفسية مؤخرا أدت إلى قيامها بتناول مادة سامة أدت إلى وفاتها وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة.

وبعد الانتهاء من مراسم الدفن وتلقى العزاء تقدمت أسرتها بأقوال جديدة إضافية إلى محضر الشرطة وتقدموا ببلاغ ضد شابين بالقرية قاما بتركيب صور مفبركة ومزيفة لها بالباطل وتهديدها بذلك ونشرها مما أدى إلى انهيار نفسيتها بسبب الضغوط النفسية.

وقيامها بكتابة خطاب قبل وفاتها بخط يدها "ماما ياريت تفهمينى انا مش البنت دى و ان دى صور متركبه و الله العظيم و قسماً بالله دى ما انا ، انا ياماما بنت صغيرة مستهلش اللى بيحصلى ده انا جالى اكتئاب بجد ، انا ياماما مش قادرة انا بتخنق ، تعبت بجد" و اختتمت الرسالة بجملة "مش انا حرام عليكم انا متربية احسن تربية".