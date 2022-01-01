اليوم السابع
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السبت، 01 يناير 2022 05:37 م
أكرم القصاص
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إصابة سيدة سقطت عليها بلكونة منزل في الغربية

السبت، 01 يناير 2022 04:04 م
إصابة سيدة سقطت عليها بلكونة منزل في الغربية انهيار بلكونة _ ارشيفيه
الغربية- فريق المحافظات

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أصيبت سيدة بإصابات متفرقة إثر سقوط بلكونة عليها أثناء سيرها بالشارع في قرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار بلكونة على سيدة أثناء مرورها أسفل منزل بقرية الدلجمون، وتم نقلها بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى انتقلت لجنة هندسية من مجلس مدينة كفر الزيات، تحت إشراف المحاسب علاء بهنسي رئيس المدينة، لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حوله.


مدير أمن الغربية

كفر الزيات

انهيار بلكونة على سيدة

مجلس مدينة كفر الزيات

قرية الدلجمون

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