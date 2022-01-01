إصابة سيدة سقطت عليها بلكونة منزل في الغربية

الغربية- فريق المحافظات

أصيبت سيدة بإصابات متفرقة إثر سقوط بلكونة عليها أثناء سيرها بالشارع في قرية الدلجمون مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار بلكونة على سيدة أثناء مرورها أسفل منزل بقرية الدلجمون، وتم نقلها بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى انتقلت لجنة هندسية من مجلس مدينة كفر الزيات، تحت إشراف المحاسب علاء بهنسي رئيس المدينة، لمعاينة المنزل وإعداد تقرير هندسي حوله.