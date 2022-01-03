الحبس عامين مع الشغل لعاطل سرق غطاء صرف صحى بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالحبس سنتين مع الشغل، لسرقة غطاء صرف صحى بمعاونة آخرين سبق محاكمتهم فى دائرة قسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسى، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد.

تعود أحداث القضية رقم 3084 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2020، ليوم 22 مايو، عندما أحالت النيابة العامة السيد ج ال، مُقيم بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاشتراكه مع 3 أشخاص آخرين، مُقيمين جميعًا فى الزقازيق، فى سرقة أدوات مُعدة للاستعمال فى مرفق الصرف الصحى وهى غطاء الصرف الصحي، تلك التى أنشأتها الحكومة لأجل المنفعة العامة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم جميعًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.