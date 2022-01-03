الكنيسة الأرثوذكسية تعلن سيامة كاهن بإيبارشية طهطا وجهينة

كتب ـ محمد الأحمدى

صلى الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة القداس الإلهي، صباح اليوم، بكنيسة الشهيدين كيرياكوس ويوليطة أمه بساحل طهطا وخلال الصلوات سام نيافته الشماس بنيامين عبد الجابر كاهنًا باسم القس يوساب لخدمة كنيسة الشهيد مار جرجس بالكوم الأصفر.

وفى سياق متصل، صلى الأنبا إسحق أسقف طما ، القداس الإلهى، بدير القمص يسى ميخائيل فى طما، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 5 من أبناء الإيبارشية فى رتبة إيبدياكون، واثنين آخرين فى رتبة أغنسطس.

وكان الأنبا بيمن أسقف إيبارشية قوص ونقاده، صلى قداس عيد القديس الأنبا بيمن المعترف في كاتدرائية أول الشهداء إسطفانوس بقوص، وخلاله رسم 48 من الدارسين بمدرسة الشهيد إسطفانوس للشمامسة بمطرانية قوص، شمامسة، برتبة إبصالتس.

ودشن نيافته كذلك المعمودية الجديدة للكنيسة وبعض الأيقونات، وشارك في الصلوات الآباء كهنة قوص.