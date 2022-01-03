السيطرة على حريق بمصنع تجميع أقمشة بشبرا الخيمة وإصابة شخصين.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 4 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق نشب بمصنع أقمشة بشارع ناصر دائرة قسم أول شبر الخيمة، وجارى أعمال السيطرة على الحريق، كما تم نقل شخصين نتيجة الإصابة بحالة احتراق نتيجة الحريق بالمكان، وتحرر محضر بالواقعة، وجارى استدعاء المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيئم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بمصنع أقمشة بشارع ناصر بمدينة السعادة دائرة قسم اول شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية جارى أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق "أرضى ودورين"، ملك "محمود س ا"، ونشب الحريق بالدورين الأول والثاني، وأتت النيران على محتويات المصنع.

وجرى نقل كلا من "محمد س ر"، 32 سنة، و"ياسر ع ز"، 13 سنة، عاملين بالمصنع لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة نتيجة إصابتهم بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بعد السيطرة على الحريق



جانب من الحريق