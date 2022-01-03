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الرئيس السيسي يستعرض مع المجموعة الاقتصادية مؤشرات اقتصاد مصر 2021

الإثنين، 03 يناير 2022 05:33 م
الرئيس السيسي يستعرض مع المجموعة الاقتصادية مؤشرات اقتصاد مصر 2021 الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصرى خلال عام 2021 وموقف الميزان التجارى والصادرات والواردات، فضلًا عن التعاون التنموى مع الشركاء الدوليين".


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الرئيس السيسي

الاقتصاد المصري

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