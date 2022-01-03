الرؤية والإنجاز..20 مليون مستفيد من دعم متضررى كورونا بتكلفة 5.4 مليار جنيه

كتب - محمد عطية

كشف كتاب " الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق "، والذي يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021 ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.

ورصد الكتاب إنجازات وجهود مصر في 7 سنوات، تحت عنوان "إنجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل"، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

وأكد كتاب "الرؤية والإنجاز" الذي أعده مجلس الوزراء، تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي عدد 68 مشروعا بتكلفة تقدر بـ 152.5 مليار جنيه.

وبشأن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدي لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لحوالي 300 ألف فرد سنويا في مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل، وذلك نتاج تنسيق وزارة التضامن مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديا، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمج 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات.

وكشف الكتاب، توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز في العام الواحد من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، كما تم توفير 7000 حاسب آلي مجهز (ناطق) للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تم إطلاقه في عام 2016 بتكلفة 268 مليون جنيه تشمل تحديث ورفع كفاءة 40 مؤسسة لرعايتهم وتقديم خدمات تأهيل ودمج لإجمالي 21.6 ألف حالة من الأطفال والكبار تعامل معهم البرنامج حتى الآن، ويهدف إلى حماية الأطفال والكبار بلا مأوى مـن خلال تقديم خدمات الرعايـة والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع.

وحول تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث، هناك 20 مليون فرد استفاد من دعم المتضررين خلال جائحة كورونا وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، وتعويض 116.3 ألف أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة وبإجمالي تكلفة بلغت 300 مليون جنيه.