مد أجل النطق بالحكم للمتهم بقتل شقيقه وسرقته بالشرقية لجلسة 2 فبراير

الشرقية _فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير زكي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود، قبل قليل، مد أجل النطق بالحكم في القضية رقم 7588 لسنة 202 جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم 1533 لسنة 2020 كلى شمال الزقازيق، والمتهم فيها كل من "ر . ع . إ" 34 عاما فلاح، و"س . م . أ" 24 عاما فلاح، بقتل شقيق المتهم الأول وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مالي، لجلسة 2 فبراير المقبل.



وتعود أحداث القضية لشهر مايو من العام المنقضى، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة "ال . ع . إ" عامل فى أحد المصارف المائية بدائرة المركز في حالة تعفن.



وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وكشفت التحقيقات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ر . ع . إ" 34 عاما فلاح شقيق المجنى عليه، و"س . م . أ" 24 عاما فلاح شقيق زوجة المتهم الأول والمقيمان بدائرة مركز فاقوس بغرض السرقة، وبالعرض على النيابة العامة، أحالت المتهمان لمحكمة الجنايات للمحاكمة بتهمة قتل المجنى عليه عمدا.