اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 08:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تستعين بمشرفين يابانيين فى المدارس المصرية اليابانية خلال عام 2021

الإثنين، 03 يناير 2022 08:00 ص
التعليم تستعين بمشرفين يابانيين فى المدارس المصرية اليابانية خلال عام 2021 طلاب المدارس المصرية اليابانيةـ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الاستعانة بمشرفين يابانيين في المدارس المصرية اليابانية ، موضحة أنه تم توزيع 11 مشرفا يابانيا فى 21 مدرسة مصرية يابانية في عام 2020، كما تم توزيع 21 مشرفا يابانيا في 23 مدرسة مصرية يابانية في عام 2021 .

وشدد الوزارة، على أنه تم تشغيل 5 مدارس مصرية يابانية في 2021 ، ليصبح إجمالى عدد المدارس المصرية اليابانية الموجودة 48 مدرسة حتى العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت حصاد الوزارة لعام 2021، فى ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تعد المرجعية الاساسية التي يستند إليها في عملية التقييم، حيث تبنت الوزارة أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم باستراتيجية التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحقيق تعليم عالي الجودة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مصر تقدمت في مؤشر المعرفة العالمى للعام 2021، حيث حصلت على المركز الأول إفريقيا، بعدما جاءت في المركز 53 على مستوى 153 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركز مقارنة بالعام الماضى.


 


التربية والتعليم

المدارس المصرية اليابانية

عدد المدارس المصرية اليابانية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مع قرب افتتاح أول مدرسة يابانية.. محافظة مطروح تنظم مؤتمرا تعريفيا حولها

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 07:09 م

محافظ مطروح يتفقد أول مدرسة يابانية بالمحافظة بتكلفة 13 مليون جنيه

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:16 م

حصاد المدارس اليابانية 2021.. 48 مدرسة تقدم تعليما متكاملا لتنمية أخلاق الطفل

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 07:00 ص

طلاب المدرسة اليابانية بالعاشر يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس السيسى..فيديو

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:50 م

تعرف على أبرز إمكانيات ومواصفات المدرسة اليابانية بالوادى الجديد.. مساحاتها 10 آلاف م وتقدم منح مجانية لأبناء الشهداء وذوى الهمم.. والمحافظ: نهدف للتوسع فى تطبيق التجربة وأنجزنا 35 مدرسة حكومية بـ158 مليون جنيه

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 05:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة