مع قرب افتتاح أول مدرسة يابانية.. محافظة مطروح تنظم مؤتمرا تعريفيا حولها

مطروح - حسن مشالي

افتتحت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، المؤتمر التعريفي عن المدارس اليابانية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه مصر العامة بمطروح، بحضور فريق الوحدة المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، وعدد كبير من المهتمين بالتعرف علي هذا النوع من التعليم، خاصة مع افتتاح أول مدرسة مصرية يابانية في مرسى مطروح.

وتقع المدرسة الجديدة، في حي الشروق بالكيلو 7 في مدينة مرسي مطروح، على مساحة 5550 متر مسطح، وتضم 14 فصلاً، بتكلفة 13 مليون جنيه، لاستيعاب كافة رغبات الالتحاق بهذا النوع من التعليم، في محافظة مطروح، وتماشيا مع توجه الدولة للاهتمام بجودة التعليم وإدخال نوعيات جديدة.

ونقلت نائب محافظ مطروح، تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لفريق الوحدة المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، وجميع حضور المؤتمر التعريفي بالمدارس اليابانية.

وأكدت نائب محافظ مطروح، أن النظام التعليمي في المدارس المصرية اليابانية، يعتمد على بناء شخصية الطفل المتكاملة ثلاثية الأبعاد "المعرفة الأكاديمية، مهارات اجتماعية، مهارات بدنية"، من خلال تطبيق فلسفة التعليم الياباني في المنهج، مع اعتماد المدارس اليابانية على غرس مبدأ الانضباط والنظام في التلميذ، منذ أول انضمام له في المدرسة، وغرس قيم الاجتهاد في العمل لدى الطلاب، وذلك عن طريق حث الطلاب على البحث عن المعلومة، وليس فقط الاعتماد على الذكاء الشخصي.

وتسعى المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية " توكاتسو"، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل، من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل، المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته، بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

وأوضحت الدكتورة دينا عثمان، أن المدارس اليابانية، أثبتت كفاءتها منذ أول عام دخلت فيه الخدمة التعليمية بمصر ،وتعود بدايتها إلى 28 فبراير 2016 عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة اليابان وتم توقيع اتفاقية الشراكة المصرية اليابانية في التعليم، للاستفادة من تجربة اليابان الناجحة في التعليم العام والفني، وفي يناير 2017 أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، داخل وزارة التربية والتعليم، تتضمن 34 مدرسة موزعة على جميع المحافظات المصرية.

وأضافت نائب محافظ مطروح، بأنه مع عام 2018 انطلقت المدارس اليابانية، وشهدت إقبالا كبيرًا من أولياء الأمور، وتقوم المدارس على أسس نظام التوكاتسو، الذي يعتمد على تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم، حيث يعمل المعنيون بالتعليم، على بذل قصارى الجهد لضمان تحقيق الثقافة والمناخ الإيجابي في المدرسة، بما يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكان يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلا فيه.