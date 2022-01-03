كتب: عبد الرحمن سيد

تحقق جهات التحقيق في مصرع سيدة مسنة بالقاهرة الجديدة، حيث تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا، بوجود جثة بأحد الشوارع في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة عمرها 65 سنة، ربة منزل.

وبالفحص تبين أنها أقدمت على قطع شرايين يدها، وقفزت من أعلى سطح العقار، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة أسبابها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.