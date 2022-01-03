اليوم السابع
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البيئة: 200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

الإثنين، 03 يناير 2022 01:10 م
البيئة: 200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت ـ منال العيسوى

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أكد الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة حصلت العام الماضى على ‏قرض من البنك الدولي بـقيمة 200 مليون دولار، من أجل إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ.
 
وأضاف مراد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم استخدام القرض لتحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة سكان منطقة القاهرة الكبرى فى مواجهة حالات ارتفاع التلوث، لتقليل حجم الحوادث التى تنشأ أو تتفاقم بسبب الانبعاثات اوالظواهر المناخية الشديدة، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى لتقليل انبعاثات المركبات،  بدعم تجربة النقل الكهربى فى القطاع العام.
 
جدير بالذكر، أن الدولة تستهدف خفض نسبة التلوث فى الهواء والجسيمات الصلبة بنسبة 50% خلال عام 2030، وتم تركيب 115 محطة رصد لجودة الهواء وتستهدف ان يتم تركيب 120 محطة أخرى حتى 2030.

البيئة

البنك الدولى

جودة الهواء

التغيرات المناخية

محطات الرصد

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