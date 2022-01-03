اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى الضفة الغربية

الإثنين، 03 يناير 2022 02:31 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 18 فلسطينيا، بينهم أربعة أسرى محررون، في مُحافظات الضفة الغربية.
 
وقالت مصادر في مُحافظة جنين الشمالية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من بلدة السيلة الحارثية من ضمنهم الأسير المحرر عمران صادق أبو الخير طحاينة.
 
وفي الخليل جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، بينما اعتقلت في رام الله والبيرة بوسط الضفة خمسة آخرين من بينهم الأسرى المُحررون سائد أبو البها، وأحمد زيد النبالي، ونجيب مفارجة.
 
وتعيد سلطات الاحتلال اعتقال الأسرى المُحررين وتحتجز وتستجوب ذويهم من باب التضييق عليهم.
 
وفي بيت لحم إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا، كما اعتقلت شابين في محافظة ‫طولكرم الشمالية.
 
وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة أشخاص من ضمنهم طفلان شقيقان وهما أحمد ومحمود شويكي، من بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المُبارك.

الاحتلال الإسرائيلى

الضفة الغربية

جنين

طولكرم

القدس

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