وأكد الشيخ محمد بن راشد - خلال اللقاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) - وقوف الإمارات إلى جانب اليمن في كل ما يحقق لهم الاستقرار والرخاء ويمكنهم من تخطي المرحلة الراهنة لاستئناف مسيرة التطوير والتنمية لتحقيق طموحات الشعب اليمني.

من جانبه، أعرب عبد الملك عن تقديره لجهود الإمارات الرامية إلى المساهمة في دعم خطط التطوير في البلدان الشقيقة عبر تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية التي تخدم مجمل أهداف التنمية المستدامة والشاملة في دول المنطقة.