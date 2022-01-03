الأوقاف: اعتماد إيفاد 3 قراء قرآن إلى كولومبيا وفنزويلا لإحياء شهر رمضان

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين، إيفاد ثلاثة قراء إلي دولتي كولومبيا وفنزويلا، بناءً على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية من مختلف دول العالم لإيفاد أئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان 1443هـ /2022م.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن الموفدين هم :

1. عبد الله السيد أحمد محمد كولومبيا

2. محمد محمد محي الدين إبراهيم فنزويلا

3. أحمد السيد صديق غريب فنزويلا

فى سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس الأحد، إيفاد أحد عشر إمامًا وقارئا إلى دولة ألمانيا، وذلك بناء على الخطابات الواردة عبر وزارة الخارجية المصرية والطلب العالمي الكبير والمتزايد من مختلف دول العالم لأئمة وقراء وزارة الأوقاف لإحياء أيام وليالي شهر رمضان 1443هـ /2022م

وقالت الوزارة إن الأئمة والقراء هم :

1. محمد السيد أبو هاشم أحمد مكي إمامًا وقارئًا

2. إبراهيم سيد أحمد أحمد الرخاوي إمامًا وقارئًا

3. زيدان محمدين زيدان محمد إمامًا

4. محمد أحمد إبراهيم عبد المنعم إمامًا

5. محمد حسن عبد العظيم حسن إمامًا

6. حسن شعبان سيد أبو بكر إمامًا

7. محمود حمدان محمد غلاب قارئا

8. محمد أحمد فتح الله قارئا

9. عبد الرحمن فرج حافظ قارئا

10. عزت السيد محمد علي راشد قارئا

11. محمد لطفي نجاتي قارئا