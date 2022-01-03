اعرف سبب رفض 5مرشحين للعمدية في قرية بديرب نجم بالشرقية وإعادة فتح باب الترشح

كتب: محمد أبو ضيف

تداول على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، استغاثة من صاحب الحساب زعم خلالها تقدمه لمنصب عمدة إحدى القرى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واستغلال بعض المرشحين المستبعدين نفوذ أحد ذويهم فى إعادة فتح باب الترشيح للمنصب رغم إغلاقه.

باستدعاء الشاكى وسؤاله، قرر تقدمه لمنصب عمدية القرية المشار إليها مع آخرين، وتمت الموافقة عليه من قِبل اللجنة، إلا أنه فوجىء بصدور قرار بعدم الموافقة على جميع المرشحين وادعائه بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى مجاملة لأحد أقارب المرشحين المستبعدين.

بالفحص تبين عدم صحة ادعاءات الشاكى، وتبين أنه قد صدر قرار بفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدية بالقرية لوفاة شاغلها، وتقدم للترشيح 5 مرشحين "محددين" من بينهم الشاكى، وتم العرض على اللجنة المختصة وانتهى قرار اللجنة بالإجماع بعدم الموافقة على تعيين أي من المرشحين لعدم الصلاحية.

وصدر قرار بإعادة فتح باب الترشيح، وتقدم للترشيح 5 مرشحين "محددين" من بينهم الشاكى وآخر ممن سبق رفضهم، وجارى فحصهم والعرض على اللجان المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى للإدلاء بإدعاءات كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام.