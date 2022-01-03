اعتقال طبيب إيطالى إدعى كذبا تحصين أشخاص ضد كورونا لمنحهم الشهادة الصحية

فاطمة شوقى

ألقت السلطات الإيطالية القبض على طبيب إيطالي ادعى كذبا أنه أعطى جرعات ضد فيروس كورونا للمرضى، حتى يتمكنوا من الحصول على الشهادة الصحية الرسمية، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

ونفذت الشرطة التابعة لمدينتي براتو وفلورنسا العملية بتنسيق من مكتب المدعي العام في بستويا (وسط)، حيث كان المعتقل يعمل، فيما يخضع 19 شخصًا للتحقيق.

وبحسب الفرضيات الأولية، تظاهر الطبيب العام بصفته موظفًا عامًا بتحصين المرضى بمضادات التطعيم ضد فيروس كورونا لقناعته بأن اللقاحات ليست مفيدة ضد الوباء، وليس مقابل المال أو الهدايا الأخرى.

الطبيب، الذي ادعى أنه زود اللقاحات في بستويا، حيث يمارس مهنته، متهم أيضًا في مدن أخرى في توسكانا، بالتزوير والاحتيال وإغفال المستندات الرسمية والاختلاس، والتهمة الأخيرة التخلي عن اللقاحات وتبرير النظام الصحي الذي استخدمها.

واكتشفت السلطات الإيطالية ادعاء الطبيب بعد أن أبلغت إيطالية الشرطة بالموقف خوفا من إصابة إبنها الذى تم تطعيمه بالخطأ.

كما اعتقلت السلطات الإيطالية في 21 يناير في صقلية، ممرضة تظاهرت بإجراء حقن لقاح فيروس كورونا مقابل 400 يورو للمرضى للحصول على شهادة التطعيم.

وتعتبر الشهادة الصحية المعززة (التي يتم الحصول عليها في إيطاليا عندما يتم تطعيم الشخص أو اجتيازه المرض) مطلوبة حاليًا للترفيه والاستهلاك داخل الحانات والمطاعم، لكن الحكومة الإيطالية وافقت على أنها ضرورية من 10 يناير أيضًا حتى تكون قادرة على الوصول إلى وسائل النقل، بالإضافة إلى الفنادق أو الاحتفالات أو المهرجانات.