وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 373 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 989 ألفا و143 إصابة، كما سجلت البلاد 282 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 961 الفا و495 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1356 حالة إصابة جديدة بكوفيد و44 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 745 ألفا و813 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و27 حالة حتى الآن .

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1804 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و114 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و676 ألفا و342 والوفيات إلى 96 ألفا و301 حالة .

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و479 ألفا و725 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد .

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و827 حالة إصابة .

في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2805 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 199 ألفا و182 حالة، بإجمالي وفيات 1485 .

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 107 مرضى بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 196 ألفا و444 .

وفي منغوليا ، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الجمعة تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2059 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية .

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 391 ألفا و134 إصابة.

قد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 3129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 642 ألفا و207 إصابات، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء،كما سجلت البلاد 63 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5730 وفاة.

أما عن الصين، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 102 ألفا و 606 إصابات

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 2927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بكورونا إلى 21 ألفا و738 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /بانكوك بوست/ التايلاندية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و232 ألفا و485 إصابة.



وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 938 ألفا و583 إصابة.وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 942 وفاة. كما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 902 ألفا و948 شخصا.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 345 ألفا و36 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و983 حالة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 2960 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية ، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليوني و767 ألفا و44 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /فري مالاي توداي الماليزية/.



وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 25 حالة إصابة واردة من الخارج بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 ألفا و95 إصابة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس، ليستقر عدد إجمالي الوفيات حتى اليوم عند 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4084 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و855 ألفا و819 حالة.



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت صحيفة فيلبين ستار الفلبينية- بأنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 51 ألفا و586 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 14 ألفا و306 حالات،كما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 51 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 13 ألفا و117 حالة.



وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و297 ألفا و235 مصابا، فيما يبلغ تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة 28 ألفا و943 حالة وفاة.



وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 6562 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى مليون 395 ألفا و120 حالة في حين بلغ إجمالي حالات الوفاة 8244 حالة، وبلغ إجمالي المتعافين مليون و352 ألفا و967 حالة.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 1671 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و19 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لإصابات كوفيد-19 في المكسيك إلى 3990587 حالة، وتبلغ الوفيات 299544 حالة.



وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بالفيروس بلغ 37 ألفا و59 حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 7 حالات وفاة.وبذلك تبلغ حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في أستراليا 499 ألفا و987 حالة، والوفيات 2266 حالة.



وفي زيمبابوي، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 664 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و15 حالة وفاة.وقد وصلت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في زيمبابوي حتى الآن إلى 214878 حالة، بينما تبلغ الوفيات 5 آلاف و32 حالة.



وفي التشيك، سجلت وزارة الصحة 1919 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و20 حالة وفاة.وقالت إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في التشيك وصل الآن إلى 2483762 حالة، وبلغت الوفيات 36 ألفا و255 حالة.



وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 5865 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و248 حالة وفاة.وقالت إن حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في المجر وصلت الآن إلى 1262280 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 39434 حالة.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 1328 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى 39 حالة وفاة.وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 845 ألفا و937 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و740 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.



وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 1208 حالات إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و17 حالة وفاة.وبأحدث حصيلة، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 524128 حالة، وتبلغ الوفيات 7439 حالة.



وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 3319 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، و7 حالات وفاة.ووصلت حصيلة إصابات كوفيد-19 في النمسا حتى الآن إلى 1288829 حالة، بينما بلغت الوفيات 13759 حالة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 665 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و11 حالة وفاة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 113 ألفا و432 حالة، فضلا عن 391 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.



وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 686 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.وبأحدث حصيلة وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالمرض في إستونيا إلى 243236 حالة، والوفيات إلى 1939 حالة.



وفي بولندا، سجلت البلاد 6 آلاف و 422 إصابة ووفاة 9 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و133 ألفا و851 مصابا والوفيات إلى 97 ألفا و601 حالة.



وفي فنلندا، سجلت وزارة الصحة خلال ال24 ساعة الماضية 17 ألفا و 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس ،وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات 277 ألفا و 339 ، فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة ليستقر إجمالي الوفيات عند 1564 حالة.

