إلغاء أكثر من 1800 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة لسوء الأحوال الجوية

كتبت: نهال أبو السعود

تم إلغاء أكثر من 1800 رحلة داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها يوم الاثنين حيث تكافح شركات الطيران مع سوء الأحوال الجوية ونقص الموظفين بسبب COVID-19.

تم إلغاء ما مجموعه 1867 رحلة طيران اعتبارًا من الساعة 8:20 صباحًا بالتوقيت الشرقى يوم الاثنين، وفقًا لـ FlightAware، واعتبارًا من صباح يوم الاثنين، أصدرت شركات الطيران بالفعل 861 تأخيرًا للرحلات داخل أو داخل أو خارج الولايات المتحدة.

ألغت شركة ساوث ويست 437 رحلة، وأبلغت جيت بلو عن 136 عملية إلغاء، وسجلت يونايتد 103 حالة إلغاء، وألغت دلتا 78 رحلة وألغت اميريكان ايرلاينز 36 رحلة، وفقًا لـ FlightAware.

كانت عمليات الإلغاء يوم الاثنين هى الأحدث فى ملحمة استمرت أسابيع من إجبار شركات الطيران على إلغاء رحلاتها بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد.

أبلغت بعض شركات الطيران عن نقص فى الموظفين بسبب الفيروس، مما أجبرها على تقليص عدد الرحلات الجوية يوميًا.

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا فى عدد الإصابات بفيروس كوفيد -19 مدفوعًا جزئيًا بمتغير أوميكرون، وهو أكثر قابلية للانتقال من سلالات الفيروس السابقة.

أدت الظروف الجوية السيئة أيضًا إلى إلغاء رحلات يوم الاثنين. ضربت عاصفة شتوية جزءًا من الغرب الأوسط يوم الأحد وتتجه الآن إلى أجزاء من الشرق، وفقًا لصحيفة يو إس إيه توداى، مما دفع المكاتب الفيدرالية فى واشنطن العاصمة إلى الاغلاق لبيوم الاثنين بسبب الطقس الشتوي.

لم تثن الإلغاءات والتأخيرات عن عائق، فلا يزال المسافرون يقومون برحلات نهاية هذا الأسبوع. وقالت إدارة أمن النقل أن أكثر من 1.6 مليون فرد عبروا نقاط تفتيش السفر يوم السبت.