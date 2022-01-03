إصابة زوجين بشظايا خرطوش خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة عامل وزوجته، بشظايا خرطوش بالوجه والصدر، خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة مع أحد الأشخاص، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى القصر العينى بالقاهرة باستقبال عامل وزوجته مصابان بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالانتقال لمكان الواقعة وبالمعاينة والبحث تبين حدوث مشادة كلامية بين "م ر ك"، 22 سنة، عامل، وزوجته ف ط ك"، 19 سنة، ربة منزل، مقيمان الخرقانية دائرة المركز، مع "ر م م"، 28 سنة، وشهرته "ربيع جاز"، قام خلالها الأخيرة بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش، وتسبب فى إصابتهم بشظايا خرطوش بالوجه والصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.