اليوم السابع
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الإثنين، 03 يناير 2022 08:54 م
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إزالة الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع بيلا.. صور

الإثنين، 03 يناير 2022 08:09 م
إزالة الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بشوارع بيلا.. صور حملة لازالة الاعلانات والاشغالات ببيلا
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت شوارع مدينة بيلا عدداً من الحملات المكبرة على مدار اليوم، لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والبنرات المخالفة من الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانضباط والتيسير على حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

تأتى الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بكثيف حملات رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن قسم الإشغالات بمركز ومدينة بيلا، بإشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والاشغالات، لليوم الثانى على التوالى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، تمكنت الحملة من رفع الإشغالات وإشغالات الباعة الجائلين، والمحال التجارية المخالفة، بعدد من الشوارع وأماكن مختلفة بنطاق المدينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين، وإعادة الانضباط للشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

كما نفذ قسم الإعلانات بالمدينة، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بنطاق المدينة، أسفرت عن إزالة إعلانات غير مرخصة ومخالفة للائحة الإعلانات على أعمدة الإنارة وبنرات مخالفة فى شوارع المدينة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

فى سياق متصل، واصلت إدارة الكهرباء بالمدينة، جهودها المكثفة فى أعمال صيانة الإنارة العامة وإصلاح الخلايا الكهربائية المغذية لأعمدة الإنارة، استهدفت الأعمال منطقة مقابر المدينة وحى أبو دشيش، وجارى مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة على طريق «إبشان – الكراكات» بنطاق مركز بيلا.

 

 

استمرار اعمال النظافة
استمرار اعمال النظافة

 

حملة لازالة الاعلانات والاشغالات ببيلا
حملة لازالة الاعلانات والاشغالات ببيلا

 

رفع الاشغالات واعمال نظافة ببيلا
رفع الاشغالات واعمال نظافة ببيلا

 


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