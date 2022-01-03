إحالة 8 موظفين بوسط سيناء للتحقيق لتغيبهم عن عملهم بمقرات خدمية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، أن اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة قام خلال جولة المتابعة الميدانية للقرى التابعة للمركز والمدينة، بالمرور على الوحدة الصحية الجفجافة .

وتابع العمل داخل الوحدة المحلية، والتأكيد على ضرورة التواجد المستمر لتوفير الخدمة للمواطنين، و مراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، وتسجيل غياب 2 من الموظفين قرية الجفجافة، و بالمرور على قرية بغداد ، وتسجيل 6 من الموظفين.

وقال رئيس مدينة الحسنة، انه يتم تطبيق القانون على المقصرين طبقا للوائح والقوانين، وأنه لامجال للإهمال وعدم الإنضباط .

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة ، انه تم موافقة محافظ شمال سيناء على تدعيم تجمع الأصابعة بالقسيمه، بمحول 200 كف، واعمده اناره لإنارة التجمع وخدمة الأهالى بقرية القسيمة، وتوريد وتركيب ديزيل لديوان عام المجلس والحملة الميكانيكية بالمجلس

وسبق وأعلن اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، انه يتواصل فى نطاق مركز الحسنة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء .

أضاف انه ترأس لجان قامت بالمرور على الوحدة الصحية بالحسنة، للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ووجود الطاقم الطبى بمقر عملهم، و توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتم تفقد حجرات الكشف و الأشعة ومعمل التحاليل ، والتنبيه بالاهتمام بحالة النظافة العامة للمستشفى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال انه تم تكليف لجنة متابعة من مجلس المدينة بالتوجه إلى قرية المنبطح، لمعرفة سير العمل بجميع المصالح الحكومية، ومدى انضباط العاملين بها، وتم المرور على بعض المدارس بالقرية للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بها،و تم الإطلاع على دفتر الحضور والإنصراف لمعرفة مدى انضباط العاملين.

اضاف انه تم مراجعة النظافة العامة للمدارس، وتم التنبيه بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وأشار إلى انه تم المرور على الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من وجود الطاقم الطبى بعمله ،ومدى توفر الخدمات المقدمة للمرضى، وتم الإطلاع أيضا على دفتر الحضور والإنصراف لمتابعة التزام العاملين، وة المرور على الوحدة القروية للوقوف على مدى سير العمل بها، والتأكد من وجود الموظفين فى مقر أعمالهم لتسهيل الخدمة المقدمة للمواطن بالقرية.