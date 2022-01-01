مجلس مدينة الحسنة يسير لجان انضباط لمتابعة انتظام العمل بالمقرات الحكومية

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه يتواصل فى نطاق مركز الحسنة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء.

وأضاف أنه ترأس لجانا مررت على الوحدة الصحية بالحسنة، للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ووجود الطاقم الطبي بمقر عملهم، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتم تفقد حجرات الكشف والأشعة ومعمل التحاليل، والتنبيه بالاهتمام بحالة النظافة العامة للمستشفى وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال، إنه تم تكليف لجنة متابعة من مجلس المدينة بالتوجه إلى قرية المنبطح، لمعرفة سير العمل بجميع المصالح الحكومية، ومدى انضباط العاملين بها، والمرور على بعض المدارس بالقرية للوقوف على انتظام العملية التعليمية بها وتم الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف لمعرفة مدى انضباط العاملين.

وأوضح أنه تم مراجعة النظافة العامة للمدارس، وتم التنبيه بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع

ولفت، إلى إنه تم المرور على الوحدة الصحية بالقرية للتأكد من وجود الطاقم الطبي بعمله، ومدى توفر الخدمات المقدمة للمرضى، وتم الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف لمتابعة التزام العاملين، والمرور على الوحدة القروية للوقوف على سير العمل بها، والتأكد من وجود الموظفين في مقر أعمالهم لتسهيل الخدمة المقدمة للمواطن بالقرية.