أكبر معمرة فى العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 119 فى دار رعاية باليابان

كتبت ريم عبد الحميد

احتفلت كين تاناكا، أكبر معمرة فى العالم بعيد ميلادها الـ 119 فى اليابان، وقالت إنها تعتزم مد سجلها لعام آخر.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن تاناكا، التي تعشق تناول الشيكولاته والمشروبات الغازية، قد وصلت إلى معلم جديد واحتفلت به مع العاملين فى دار الرعاية التي تقيم فيها فى جنوب غرب اليابان، وفقا للتقارير المحلية.

واعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتاناكا كأكبر شخص فى العالم فى مارس 2019، عندما كانت تبلغ من العمر 116 عاما، وسجلت رقما قياسيا غير مسبوق فى اليابان عندما وصلت إلى عمر 117 عاما و261 يوم فى سبتمبر 2020.

وولدت تاناكا فى عام 1903، فى نفس العام الذى بدأ فيه الأخوان رايت أول محاولاتهما للطيران، وحاصرت تاناكا خمس أباطرة يابانيين، وتأمل بلوغ الـ 120 عاما، بحسب ما قال أفراد عائلتها.

وتقول الجارديان إن تاناكا ولدت قبل ستة أشهر من الروائى البريطاني الشهير جورج أورويل، وتعد واحدة من عدد كبير ومتنامى من اليابانيين الذين يتجاوز عمرهم القرن.

وفى تقديرات تم الكشف عنها فى سبتمبر الماضى، قالت وزارة الصحة اليابانية إن نحو 86.510 شخص تصل أعمارهم إلى 100 عام أو أكثر، بزيادة 6.060 عن العام السابق. وتشكل النساء الأغلبية العظمى من المئويين، بينما يصل عدد الرجال منهم نحو 10 آلاف فقط، وفقا لأرقام وزارة الصحة اليابانية.