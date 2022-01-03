أسهم البنك التجارى الدولى تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، السويدي إليكتريك، أوراسكوم للتنمية مصر، بالم هيلز للتعمير، المصرية للاتصالات، بنك كريدي أجريكول-مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11901 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2124 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14147 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4694 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 2271 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 3320 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.18% ليصل إلى مستوى 4285 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بي اجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 223 سهم، 212 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5 ملايين سهم، كما باع مساهم رئيسي بنفس الشركة 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1750 سهم، 103 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 200 ألف سهم، 37 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 610 ألف سهم، 425 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى أسهم خزينة لعدد 525 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.13%، وشراء الثانية 26150 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عددًا من الأحكام القضائية التي صدرت بشأن قضايا مرفوعة على الشركة خلال الفترة الماضية، وأبرزها شطب دعوى رقم 118 لسنة 2021 تجارى جنوب الجيزة الابتدائية ضد ميد بنك والتي كان من المحدد نظرها جلسة 27 ديسمبر الماضي، وجارى تجديد الدعوى من الشطب، ورفض دعوى شركة الصعيد العامة للمقاولات ضد شركة العقارية للبنوك الوطنية أمام الدائرة 5 مدني كلي شمال القاهرة وتأييد القرار المتظلم منه.