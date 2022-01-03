أسعار الذهب تنخفض 8 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 790 جنيها

كتب إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين في التعاملات المسائية في مصر حوالي 8 جنيهات، عقب تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية إلي مستويات 1800 دولار مقابل 1827 دولار في التعاملات الصباحية، الأمر الذي ينعكس على تداول الذهب وأسعارها.

أسعار الذهب في مصر اليوم..

عيار 24 سجل 902 جنيهات

عيار 21 سجل 790 جنيها

عيار 18 سجل 676 جنيها

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أونصة الذهب 1800 دولارا.

كانت أسعار الذهب في عام 2021 شهدت تراجعا في البورصات العالمية بما قيمته 100 دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، وتراجعت أونصة الذهب 1898 في يناير إلى 1797 دولارا، وهبط الذهب في مصر حوالي 30 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة

سعر الذهب بدأنا التداول عليه مطلع 2021 عند 830 جنيها للجرام ومع نهاية العام كانت الأسعار تقريبًا تسجل 798 جنيها للجرام بتراجع 32 جنيهات في العيار الرئيسي 21، وكان سبب هبوط المعدن هو الإعلان عن ارتفاع مرتقب في الفائدة، وهو ما يقلص من فرص الذهب.

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة المجوهرات في اتحاد الصناعات، "الذهب تعرض لهذه التراجعات الكبيرة خلال 2021 كنتيجة طبيعية لزيادة الحديث عن تقليص برامج التحفيز وكذلك الاتجاه للتشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخري، إذ أعلن المجلس الفيدرالي الأمريكي في أكثر من مناسبة الاتجاه إلى رفع مرتقب للفائدة".