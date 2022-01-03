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أسعار الذهب اليوم.. استقرار عيار 21 عند مستويات 798 جنيها للجرام

الإثنين، 03 يناير 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم.. استقرار عيار 21 عند مستويات 798 جنيها للجرام اسعار الذهب اليوم في مصر
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات الإغلاق الأسبوع الماضي، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 798 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع تسجيل سعر أونصة الذهب مستويات 1829 دولار الآن.

أسعار الذهب اليوم في مصر:
 

 سعر الذهب عيار 18 سجل 684 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 21 سجل 798 جنيها.

 

سعر الذهب عيار 24 سجل 912 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب 6384 جنيها.

 

سعر اونصة الذهب 1829 دولارا.

 

أسعار الذهب اليوم مع فتح التداول الأسبوعي على الذهب سجلت بعض التراجع الملحوظ بحوالي 3 جنيهات في سوق الصاغة بمصر، لكن السعر عاود الصعود مجدداً إلى نفس مستويات 798 جنيها للعيار الرئيسي في السوق.

أسعار الذهب تأثرت بشكل واضح بما شهدته مستويات التضخم العالمي، وتحقيق صعود مستمر لها، حيث ارتفاع الذهب فوق مستويات 1800 دولار للأونصة، وذلك مع قلق متنامي من موجات التضخم، في ظل لجوء أصحاب رءوس الأموال للذهب تحوطاً من ارتفاع التضخم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر، تحركت في نطاق محدود للغاية مع استمرار حركة الذهب العالمي في مستويات قريبة من نفس مستويات سعر الإغلاق الأسبوعي للذهب، حيث تحركت أونصة الذهب في نطاق سعري بين 1820 إلي 1830 دولار، وهو ما جعل الذهب في مصر يتحرك في نطاق 795 إلى 798 جنيها لعيار 21

 

 


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اسعار الذهب اليوم

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الذهب

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