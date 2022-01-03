أخبار البورصة اليوم الاثنين 3-1-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 3-1-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بي اجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم بي اجي للتجارة والاستثمار، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 766.820 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.6 مليون ورقة مالية بقيمة 908.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.42% والعرب على 6.18% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.51%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 20.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.5 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، 37 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2125 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14146 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 2269 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 4264 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1142 نقطة.

وصعدت أسهم 88 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 48 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 223 سهم، 212 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5 ملايين سهم، كما باع مساهم رئيسي بنفس الشركة 50 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 223 سهم، 212 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 5 ملايين سهم، كما باع مساهم رئيسي بنفس الشركة 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1750 سهم، 103 ألف سهم، 55 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي المنصورة للدواجن، مستشفى النزهة الدولي 200 ألف سهم، 37 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ثقة لإدارة الأعمال والتنمية 610 ألف سهم، 425 ألف سهم، على التوالي.



أسهم خزينة أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى أسهم خزينة لعدد 525 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.13%، وشراء الثانية 26150 سهم.

العقارية للبنوك الوطنية أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عددًا من الأحكام القضائية التي صدرت بشأن قضايا مرفوعة على الشركة خلال الفترة الماضية، وأبرزها شطب دعوى رقم 118 لسنة 2021 تجارى جنوب الجيزة الابتدائية ضد ميد بنك والتي كان من المحدد نظرها جلسة 27 ديسمبر الماضي، وجارى تجديد الدعوى من الشطب، ورفض دعوى شركة الصعيد العامة للمقاولات ضد شركة العقارية للبنوك الوطنية أمام الدائرة 5 مدني كلي شمال القاهرة وتأييد القرار المتظلم منه. أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عددًا من الأحكام القضائية التي صدرت بشأن قضايا مرفوعة على الشركة خلال الفترة الماضية، وأبرزها شطب دعوى رقم 118 لسنة 2021 تجارى جنوب الجيزة الابتدائية ضد ميد بنك والتي كان من المحدد نظرها جلسة 27 ديسمبر الماضي، وجارى تجديد الدعوى من الشطب، ورفض دعوى شركة الصعيد العامة للمقاولات ضد شركة العقارية للبنوك الوطنية أمام الدائرة 5 مدني كلي شمال القاهرة وتأييد القرار المتظلم منه.