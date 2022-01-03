أحزاب وتكتلات ليبية تحذر من تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية

كتب أحمد جمعة

أعربت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية فى ليبيا عن تخوفها من تداعيات تأجيل الانتخابات فى البلاد، مشيرة إلى حالة الإحباط الناتجة عن تجاوز الاستحقاق الوطنى الهام الذى يعول عليه وينتظره كل الليبيين، مؤكدة أنها عملت على دعم ومساندة كلّ الأطراف ذات العلاقة للوفاء بمتطلّبات إقامة الانتخابات الليبية فى موعدها، من أجل تجديد شرعيّة المؤسّسات الدّستوريّة الوطنيّة، وللخروج من نفق أزمة تسبّبت فى معاناة تجاوزت عقدًا من الزّمن.

وأشارت تنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية فى بيان لها إلى أنها حذرت الجميع بأنّ عدم إقامة هذه الانتخابات أو تأجيلها يمثّل تجاهلًا صارخًا لإرادة الشّعب اللّيبى، ويتسبّب فى فراغ سياسى ناتجه الحتمى استمرار حالة عدم الاستقرار، وعودة لدائرة العنف، معربة عن انزعاجها من مشاهدة حشودًا مُسلّحة تتقاطر على طرابلس، ممّا قد يتسبّب فى اندلاع صراع مسلّح ناتج عن هذه التّداعيات.

وطالبت الأحزاب والتكتلات الليبية فى بيان لها اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" بوضع برنامج عملى وبتواريخ محدده لتفكيك جميع هذه المجموعات المسلحة فى كل مدن ليبيا وتجميع أسلحتها تحت سلطة الدولة ووضع برامج لإدماج هؤلاء المسلحين فى وظائف مناسبة داخل هياكل الدولة.

وحملت الأحزاب الليبية كل الأطراف وعلى وجه التّحديد قوى الأمر الواقع الّتى عرقلت تحقيق الانتخابات، مسؤوليّة ما يُمكن أن يحدث من صراع مسلّح يكون ضحيّته أبناء الشّعب اللّيبى العزّل وممتلكاته وأرزاقه، كما نحمّل القوى الدّوليّة والإقليميّة المنخرطة فى الأزمة اللّيبيّة تداعيات عودة العنف، وتبعات النّكوص عن وعودهم بمساندة حقّ الشّعب فى انتخاب سلطاته، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيه.

وطالبت الأحزاب الليبية ودون إبطاء إخراج كلّ القوى المسلّحة الأجنبيّة بما فى ذلك المرتزقة، وتوفير كلّ السُّبل لضمان حماية المدنيّين وممتلكاتهم، مؤكدة على ضرورة معالجة تداعيات المشهد الرّاهن، وذلك بإقامة الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة الليبية بأسرع وقت مُمكن لا يتجاوز تواريخ ما اقترحته المفوضية العليا للانتخابات حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، وتحقيقًا لتطلّعات أبناء الشّعب اللّيبيّ.

ووقع على البيان الحزب المدنى الديمقراطى، حزب إحياء ليبيا، الحزب الوطنى الوسطى، حزب الحركة الوطنية، حزب التجمع الوطنى الليبى، حزب شباب الغد، حزب موطنى، تجمع الارادة الوطنية، تجمع ريادة، التكتل الوطنى للبناء الديمقراطى، الحراك الوطنى الليبى، حراك من نحن، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك 24 ديسمبر، حراك من أجل 24 ديسمبر، الاتحاد النسائى الليبى، الاتحاد النسائى درنة، الشبكة الليبية لدعم وتمكين المرأة.