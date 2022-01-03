أجواء مشرقة وانتظام حركة المرور.. عودة الحياة إلى طبيعتها بالبحيرة (فيديو)

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة اليوم الإثنين استقرارا كبيرا فى حالة الطقس، بعد موجة سقوط الأمطارالتى ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية، حيث انتظمت الحركة المرورية بكافة المدن والمراكز، وكذلك استأنفت المدارس والجامعات أعمالها بشكل كامل.

كما عادت الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بالمدن الساحلية التى توقفت بها حركة الصيد والملاحة، نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية استقرار حالة الطقس بمحافظة البحيرة.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الإجراءات الإستباقية التى تم إتخاذها مع التوقعات بتعرض المحافظة لموجة من الامطار والطقس السيىء كان له أثر كبير فى تخفيف الآثار الناجمة عن الأمطار بانتشار كافة المعدات والأطقم.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول، وكذا إستمرار أعمال تطهير صفايات المطر وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت موجة جديدة من الطقس السئ وسقوط الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزى ادكو ورشيد.

وعلى الفور انتقلت فرق التدخل السريع لمواجهة اثار الأمطار وكسح المياه بالشوارع أولا بأول بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية والوحدات المحلية.