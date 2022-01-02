هطول أمطار غزيرة على البحيرة ورفع حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية.. لايف

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة منذ قليل حالة الطقس السيئ وهطول الأمطار بغزارة على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية بمركزى إدكو ورشيد، ولم يؤثر سوء حالة الطقس على الحركة التجارية بشكل كبير وسط انسياب مرورى بكافة الشوارع والميادين.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع تقلبات الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة.

ورصدت عدسة اليوم السابع أجواء حالة الطقس بمراكز محافظة البحيرة.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

وأكد المحافظ استنفار كافة الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء من خلال أكثر من 1260 معدة وطاقم فنى لمجابهة ومواجهة الأمطار والتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات، مشيرا إلى مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

وكذلك مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

وتضمنت خطة الاستعدادات ايضا مراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة







































