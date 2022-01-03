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آلاف الأمريكيين يطالبون إسرائيل بالإفراج عن الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش

الإثنين، 03 يناير 2022 05:22 م
آلاف الأمريكيين يطالبون إسرائيل بالإفراج عن الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش الأسير الفلسطينى هشام أبو هواش
كتب أحمد جمعة

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وقع آلاف الأمريكيين على عريضة إلكترونية تطالب اسرائيل بالإفراج الفورى عن المعتقل الفلسطينى هشام أبو هواش الذى يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 140 يوما، وحملت العريضة توقيع أكثر من 13 ألفا بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين.

 

وأوضحت العريضة أن استخدام إسرائيل للاعتقال الإدارى لا يتماشى مع القانون الإنسانى الدولى، مؤكدة أن هدف الحملة هو ارسال رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية مفادها بأن هذه السياسة غير عادلة ولا يدعمها المجتمع الدولي.

 

واعتبرت أن التوقيع عليها هو جزء من حركة عالمية لتحرير جميع المضربين عن الطعام، والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وإنهاء استخدام الاحتلال الإسرائيلى للاعتقال الإداري.

 

ودعت إسرائيل إلى التوقف عن استخدام الاعتقال الإدارى فى السجن التعسفى للفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.


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الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش

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