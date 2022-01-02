5 أشياء يجب تجنبها بعد علاج البوتوكس

كتبت إيناس البنا

يعتبر البوتوكس من أشهر علاجات التجميل ويختار الناس هذا العلاج طفيف التوغل من أجل تقليل ظهور علامات الشيخوخة.

وأصبح علاج البوتوكس خيارًا مفضلًا للكثيرين، وفقًا لتقرير موقع "webmd"، تعمل حقن البوتوكس عن طريق منع العضلات من الحركة، ويستخدم هذا العلاج لعلاج العديد من الحالات الأخرى مثل الصداع النصفي المزمن والتعرق المفرط وفرط نشاط المثانة وخلل التوتر في عنق الرحم وحتى الاكتئاب، يمكن أن يكون وضع تحت تلك الإبر للحصول على علاج البوتوكس طريقة فعالة لتقليل ظهور التجاعيد ولكن يحتاج المرء إلى معرفة الرعاية اللاحقة.

بعض الأشياء التي يجب على المرء تجنب القيام بها مباشرة بعد العلاج بالبوتوكس للحصول على نتائج فعالة

1: لا تدلكي وجهك

يعد تدليك وجهك أو فركه مباشرة بعد علاج البوتوكس أمرًا مهمًا، يُنصح دائمًا بترك وجهك بمفرده وعدم فركه لمدة يوم تقريبًا بعد الحصول على مادة البوتوكس، هذا لأن تدليكه يمكن أن يتسبب في تحرك مادة البوتوكس ، وقد تؤدي حركة مادة البوتوكس هذه إلى تأثيرها في المناطق الخاطئة من الوجه، كما يمكن أن يؤدي اختيار تدليك الوجه مباشرة بعد العلاج بالبوتوكس إلى تدلي الجفون، تجنب لمس وجهك بشكل متكرر بعد مادة البوتوكس لمدة 6-8 ساعات على الأقل.

قد لا يبدو هذا أفضل نصيحة لجميع المهووسين باللياقة البدنية وعشاق الصالة الرياضية ، ولكن هذا ما هو عليه، يجب على المرء تجنب ممارسة التمارين الرياضية أو الانغماس في التمارين الثقيلة بعد العلاج بالبوتوكس. يمكن أن يؤدي التمرين الكبير إلى إجهاد عضلات وجهك بسبب الإجهاد وتعبيرات الوجه. يمكن أن يمنع الإجهاد الناجم البوتوكس من الاستقرار في أعصابك وعضلاتك.

3:عدم وضع مواد تجميل للوجه

تتطلب علاجات الوجه ممارسة بعض الضغط على عضلات الوجه ، قد يؤدي هذا الضغط إلى تحرك مادة البوتوكس من موقعها الأصلي. ليس هذا فقط ولكن الضغط الذي يمارس يصبح أيضًا عاملاً محددًا في عملية الشفاء.

4:لا تأخذ قيلولة

إذا كنت تفكر في الضرر الذي يمكن أن تسببه لك قيلولة مريحة بعد أخذ حقن البوتوكس ، فهذا يناسبك، يُنصح دائمًا بعدم أخذ قيلولة لمدة 4 ساعات على الأقل بعد العلاج بالبوتوكس، هذا لأن مادة البوتوكس تستغرق بعض الوقت ليستقر في المكان. قد يؤدي أخذ قيلولة أو الاستلقاء على وجهك إلى ممارسة بعض الضغط الإضافي على عضلات الوجه تأكد من إبقاء رأسك مرفوعًا حتى بعد الاستلقاء حتى لا يتحرك البوتوكس.

5: لا تستخدم الثلج على وجهك

يمكن أن يكون الثلج هو الحل الشامل للكثيرين عندما يتعلق الأمر بتقليل الانتفاخ على الوجه ، وعندما تكون هذه الحيلة فعالة ومفيدة حقًا ، فقد يمتنع المرء عن القيام بذلك بعد الحصول على مادة البوتوكس مباشرة، يجب ألا تتلامس بشرتك مع درجات الحرارة الشديدة مثل الساخنة والباردة بعد العلاج مباشرة.