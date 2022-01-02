وكيل تعليم الغربية: الانتهاء من الاستعدادات لامتحانات نصف العام الدراسى

الغربية محمد طارق

أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، إن الإدارات التعليمية الـ 10 على مستوى المحافظة، أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي.

وأشار "حسن" إلى أن لجان الامتحانات على استعداد كامل لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نصف العام، وأن مديرية التربية والتعليم بالغربية نسقت مع الأجهزة الأمنية، لتأمين اللجان أثناء أداء التلاميذ والطلاب الامتحانات، بالإضافة إلى مديرية الصحة بالغربية، لتوفير طبيب فى كل لجنة للتدخل فى حالة حدوث أى مشاكل صحية أثناء الامتحانات وتوفير كافة المطهرات والكمامات، وأيضا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة، إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية من أجل رفع القمامة أولا بأول من جانب أسوار المدارس، وأيضا التنسيق مع الطب البيطرى لتطهير وتعقيم المدارس.