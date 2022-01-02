وزير الصحة الموريتانى: موجة غير مسبوقة من وباء كورونا تشهدها البلاد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال وزير الصحة الموريتانى الدكتور سيدى ولد الزحاف، إن البلد يشهد موجة جديدة غير مسبوقة من وباء كورونا من حيث سرعة ارتفاع الحالات، بحسب وكالة الأنباء الموريتانية.

ومثل ولد الزحاف لذلك بارتفاع نسبة الحالات الإيجابية العامة من 2% يوم الأحد الماضى إلى 12% يوم أمس، وكذا ارتفاع الحالات الإيجابية فى صفوف المسافرين من 1% يوم الأحد الماضي، إلى 13% يوم الجمعة.

وجاء حديث الوزير خلال اجتماع استثنائى بأعضاء ديوانه خصص لتدارس سبل مواجهة الوضع الوبائى الحالى الذى تشهده البلاد، وذلك عقب تسجيل حالات من متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وخرج الاجتماع بخلاصات من بنيها إيفاد بعثات من أعضاء الديوان إلى مختلف الولايات الداخلية بهدف الإشراف على تنفيذ الخطط الجهوية للتصدى للجائحة بالتنسيق مع الإدارة الإقليمية، والعمل على تعزيز قدرات الهيئات الجهوية فى مجالات الكشف والرقابة، التحسيس، التكفل والتلقيح.

وحضر الاجتماع الأمين العام بالوكالة المكلف بمهمة فى ديوان الوزير بون ولد القطب، والمكلفين بمهام والمستشارين الفنيين.