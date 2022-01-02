اليوم السابع
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وزير الصحة الكويتى: لا تأثير للأمطار على سير العمل بالمرافق الصحية

الأحد، 02 يناير 2022 12:03 م
وزير الصحة الكويتى: لا تأثير للأمطار على سير العمل بالمرافق الصحية وزير الصحة الكويتى خلال جولته
إيمان حنا

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تفقد وزير الصحة الكويتى الدكتور خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا عدداً من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وذلك في إطار المتابعة للوقوف على جهوزية المرافق الصحية تزامناً مع موجة الأمطار التي تشهدها البلاد. وفق القبس الكويتية  .

 
واستمع الوزير خلال الجولة التي شملت مستشفيات مبارك الكبير والعدان والفروانية والجهراء إلى تأكيد مدراء المستشفيات على جهوزيتهم التامة للتعامل مع أي طارئ، كما وجه الوزير بسرعة التعامل والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أي تجمعات المياه قد تنشأ في محيط المرافق الصحية.
 
 
واطمأن الوزير إلى سير العمل بصورة طبيعية في مختلف المرافق الصحية، وعدم تأثر أي منها بموجة الأمطار الحالية .
 
 

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