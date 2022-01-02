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"هيئة الأرصاد" تعلن انتهاء ذروة الطقس السيئ.. وتؤكد: احذروا الشبورة

الأحد، 02 يناير 2022 10:56 م
"هيئة الأرصاد" تعلن انتهاء ذروة الطقس السيئ.. وتؤكد: احذروا الشبورة الطقس
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشتاء إلى حد كبير به ظواهر جوية مختلفة، ولكن ما يحدث حاليا أمر غير طبيعي، لأنها أقصى حدة نتيجة التغيرات المناخية.
 
أضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن ذروة الطقس السيئ انتهت، وسوف تنعم محافظات الجمهورية بطقس شتاء طبيعي، ولكن تستمر الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، مع سقوط أمطار خفيفة، ويجب الحذر جيدا عند السير في الشبورة بين قائدي المركبات.
 
وتابع: "بكرة كلنا هنشوف شمس ممتعة جدا، ولكن ما زال الطقس بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا".

محمود شاهين

الارصاد

الطقس السيئ

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