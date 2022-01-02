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مدير عام التنبؤات بالأرصاد يعلن موعد انتهاء موجة الطقس السئ

الأحد، 02 يناير 2022 09:16 م
مدير عام التنبؤات بالأرصاد يعلن موعد انتهاء موجة الطقس السئ الطقس
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية الأيام المقبلة، مع عودة للشبورة المائية الخفيفة التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطريق المؤدي للسواحل الشمالية والوجه البحري، متوقعا سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، خلال فترات متقطعة.
 
وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن مدينة شرم الشيخ والغردقة شهدتا حالة من عدم الاستقرار، وتم التنسيق مع محافظ البحر الأحمرمن أجل مواجهة كميات الأمطار والسيول التى نتجت عنها، مشيراً إلى أن  شمال الصعيد شهد استقرار في الأحوال الجوية ابتداء من مساء أمس.
 
وأشار مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن نهاية الأسبوع وفترة الأعياد ستشهد استقرارا لسطوع الشمس مع الشبورة المائية.
 
 

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شرم الشيخ

انتهاء موجة الطقس السئ

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