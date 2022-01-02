هو ده التريند.. مهند عاصم الرابع عالميا فى أولمبياد اللغة الإنجليزية.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" تفوق طالب بالصف السادس الابتدائى على أقرانه فى العالم، حاصلا على المركز الرابع عالمياً فى أولمبياد اللغة الإنجليزية، فى أول مشاركة له، مؤكداً على مشاركته هذا العام ليحصل على مركز متقدم.

وقال مهند عاصم أبو الغار، الطالب بالصف السادس الابتدائى بالمدرسة الدولية الحكومية، إنه حقق المرتبة الرابعة عالميا فى أولمبياد اللغة الانجليزية، والرحلة لم تكن سهلة إطلاقا، حيث إنه شارك ضمن الفئات الخاصة التى تطبق عليها معايير تقييم المتحدثين الأصليين للغة، واستغرق التجهيز أكثر من سبعة أشهر للتدريب على طريقة الامتحان مؤكدا أن ثقة أسرته ودعم معلمته ومدربته أمانى زاهر وتشجيع المديرة هبه فؤاد كانت حافزا كبيرا له خاصة بعد نتائجه فى التقييم الخاص بكمبريدج والمتعلق بالشهادة البريطانية حيث حصد فيه المعدل النهائى وهو الاختبار الذى يعد ويقيَّم فى بريطانيا.

وأكد الطالب عزمه المشاركة فى النسخ القادمة للأولمبياد ضمن الفئات الأعلى حيث اكتسب الخبرة ولديه الدافع لتمثيل مصر مرة أخرى فى هذا المحفل الأكاديمى، مشيراً إلى أن أصعب التحديات التى واجهها، الضغط النفسى فى انتظار تأشيرة السفر حتى قبل موعد الاختبارات النهائية بأقل من 18ساعة، ومقاومة شعور الاحباط لعدم الحصول على التأشيرة والمشاركة كباقى المتسابقين من الدول الأخرى فى قاعات الأولمبياد فى منطقة ليدو دى جيسولو بفينيسيا بإيطاليا، وهو ما وضع لديه حافزا جديدا لتحقيق النجاح، فضلا عن خطورة أداء اختبارات لها معايير دولية أون لاين والتوتر من حدوث أى انقطاع فى الانترنت وهو ما ألقى عبئا على أسرته لتوفير بدائل تضمن له عدم انقطاع الإنترنت وتوفير خدمة إنترنت بأكثر من طريقة وجهاز حتى يضمن الممتحنون فى إيطاليا شفافية الاختبار.

وأكد مهند أنه سعيد بالتجربة متمنيا تحقيق مراكز أعلى فى الدورات القادمة، مطالباً بإلقاء الضوء على جهوده وجهود زملائه فى رحلتهم ضمن الأولمبياد، معبراً عن سعادته لتكريمه بزارة التربية والتعليم، مبديا رغبته لشرح تفاصيل مشاركته لقيادات الوزارة.