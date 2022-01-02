اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هو ده التريند.. مهند عاصم الرابع عالميا فى أولمبياد اللغة الإنجليزية.. فيديو

الأحد، 02 يناير 2022 05:18 م
هو ده التريند.. مهند عاصم الرابع عالميا فى أولمبياد اللغة الإنجليزية.. فيديو مهند عاصم الرابع عالميا فى أولمبياد اللغة الإنجليزية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

رصدت عدسة "اليوم السابع" تفوق طالب بالصف السادس الابتدائى على أقرانه فى العالم، حاصلا على المركز الرابع عالمياً فى أولمبياد اللغة الإنجليزية، فى أول مشاركة له، مؤكداً على مشاركته هذا العام ليحصل على مركز متقدم.

وقال مهند عاصم أبو الغار، الطالب بالصف السادس الابتدائى بالمدرسة الدولية الحكومية، إنه حقق المرتبة الرابعة عالميا فى أولمبياد اللغة الانجليزية، والرحلة لم تكن سهلة إطلاقا، حيث إنه شارك ضمن الفئات الخاصة التى تطبق عليها معايير تقييم المتحدثين الأصليين للغة، واستغرق التجهيز أكثر من سبعة أشهر للتدريب على طريقة الامتحان مؤكدا أن ثقة أسرته ودعم معلمته ومدربته أمانى زاهر وتشجيع المديرة هبه فؤاد كانت حافزا كبيرا له خاصة بعد نتائجه فى التقييم الخاص بكمبريدج والمتعلق بالشهادة البريطانية حيث حصد فيه المعدل النهائى وهو الاختبار الذى يعد ويقيَّم فى بريطانيا. 

وأكد الطالب عزمه المشاركة فى النسخ القادمة للأولمبياد ضمن الفئات الأعلى حيث اكتسب الخبرة ولديه الدافع لتمثيل مصر مرة أخرى فى هذا المحفل الأكاديمى، مشيراً إلى أن أصعب التحديات التى واجهها، الضغط النفسى فى انتظار تأشيرة السفر حتى قبل موعد الاختبارات النهائية بأقل من 18ساعة، ومقاومة شعور الاحباط لعدم الحصول على التأشيرة والمشاركة كباقى المتسابقين من الدول الأخرى فى قاعات الأولمبياد فى منطقة ليدو دى جيسولو بفينيسيا بإيطاليا، وهو ما وضع لديه حافزا جديدا لتحقيق النجاح، فضلا عن خطورة أداء اختبارات لها معايير دولية أون لاين والتوتر من حدوث أى انقطاع فى الانترنت وهو ما ألقى عبئا على أسرته لتوفير بدائل تضمن له عدم انقطاع الإنترنت وتوفير خدمة إنترنت بأكثر من طريقة وجهاز حتى يضمن الممتحنون فى إيطاليا شفافية الاختبار.

وأكد مهند أنه سعيد بالتجربة متمنيا تحقيق مراكز أعلى فى الدورات القادمة، مطالباً بإلقاء الضوء على جهوده وجهود زملائه فى رحلتهم ضمن الأولمبياد، معبراً عن سعادته لتكريمه بزارة التربية والتعليم، مبديا رغبته لشرح تفاصيل مشاركته لقيادات الوزارة.

مهند عاصم أبو الغار الرابع عالميا في اولبياد اللغة الانجليزية

مهند عاصم أبو الغار الرابع عالميا في اولبياد اللغة الانجليزية

كفر الشيخ

وزارة التربية والتعليم

اولمبياد اللغة الانجليزية

مدرسة

مسابقة عالمية

توأم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاشة الحياة دراما تحتفى بالمبدع وحيد حامد فى ذكرى رحيله الأولى

الأحد، 02 يناير 2022 10:42 ص

وحيد حامد.. الذكرى الأولى لرحيل المبدع والعبقرى وصانع الدراما.. ألبوم صور

الأحد، 02 يناير 2022 10:13 ص

"الأقصر الأزهرية" تكرم المبدعين والمتميزين من الموجهين والمعلمين والطالبات.. صور

السبت، 01 يناير 2022 02:38 م

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المعلمين المبدعين فى التكنولوجيا .. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:51 م

"التعليم" تشارك فى تكريم 535 مُعلما مُتميزا من برنامج المُعلمين المُبدعين

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 06:15 م

"عبد الرحمن" يشارك بلوحات مبدعة لتصميمات " البوب آرت "

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 09:00 م

تعليم كفر الشيخ يطلق مسابقة "فى مدرستنا موهوب" لاكتشاف المبدعين.. صور

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 06:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة