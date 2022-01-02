هل بذور الطماطم سامة؟.. اعرف الحقيقة

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تضيف الطماطم نكهة إلى الأطعمة ومذاق خاص، فهى متعددة الاستخدامات وجزء أساسي من كل مطبخ تقريبًا، ولكن بعض الناس تلجأ للتخلص من بذور الطماطم في الغالب أثناء الطهي، ولكن هل بذور الطماطم خطيرة حقًا على الصحة؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

هل الطماطم مفيدة للصحة؟

الطماطم ليست مجرد محسنات طعم رائعة ولكنها أيضًا مليئة بمضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين والفيتامينات والمعادن الأخرى، والتي تساعد في تحسين أداء القلب والكلى، وبصرف النظر عن أن إضافة الطماطم في النظام الغذائي اليومي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الكالسيوم وهي مفيدة للبشرة.

ما هي بذور الطماطم؟ هل هى حقًا تُشكل خطورة على الصحة؟

بذور الطماطم صغيرة لكنها قوية لأنها غنية بفيتامين سي والألياف الغذائية، وهى مفيدة أيضًا للبشرة ولصحة القلب وإدارة الوزن وتعزيز المناعة، كما أنها مفيدة للهضم ومحملة بالأحماض الأمينية والتي تساعد في امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وتحسين التمثيل الغذائي وصحة الأمعاء.

ووفقًا لبعض خبراء الصحة، تساعد بذور الطماطم في موازنة مستويات الكولسترول الجيد في الجسم، كما أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في تجديد الخلايا، ومع ذلك، هناك حاجة إلى الكثير من البحث لإثبات صحة هذه الفوائد.

ومع ذلك، بذور الطماطم ليست سامة، لكن نبات الطماطم يحتوي على مادة قلويد سامة تعرف باسم Solanine، ومع ذلك، فإن تركيز هذا السم مرتفع في السيقان والأوراق، حيث يساعد وجود القلويد في الطماطم في صنع النبات.

إن تناول الطماطم مع البذور بشكل معتدل لن يؤثر على الصحة، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي تجنب تناول الطماطم النيئة أو بذور الطماطم لأن طبيعتها الحمضية قد تسبب حرقة المعدة ولها آثار ضارة على الجهاز الهضمي.



بذور الطماطم