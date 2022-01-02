نقابة الأطباء تنعى طبيبا بعد وفاته بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حلمي محمد السيد، استشاري القلب بالمعهد القومي للقلب والذي توفى إثر الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى انه الشهيد الـ (660) من شهداء الأطباء.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321132 حتى اليوم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
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