اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 يناير 2022 01:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 16وفاة

الأحد، 02 يناير 2022 12:25 ص
الصحة تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 16وفاة فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 321132 حتى اليوم.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 386358 من ضمنهم 321132 حالة تم شفاؤها، و 21768 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335".

اوميكرون

كورونا

فيروس كورونا

احصائية كورونا

اليوم السابع بلس

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القائم بعمل وزير الصحة يصدر 4 قرارات لتنظيم عمل قطاعى الطب الوقائى والعلاجى

السبت، 01 يناير 2022 06:27 م

وزارة الصحة تكشف الوضع الوبائى لكورونا.. تراجع الإصابات اليومية بالفيروس بواقع 10%.. 2922 إصابة لكل مليون مواطن.. مصر فى المرتبة 167 فى التعافى عالميا.. وحسام عبد الغفار: نقل تكنولوجيا تصنيع لقاح سينوفاك 2023

السبت، 01 يناير 2022 03:00 م

وزارة الصحة توجه بعلاج طفل "محافظة قنا" بمعهد ناصر على نفقة الدولة

الخميس، 30 ديسمبر 2021 04:03 م

احتفالية للوفد الطبى المصرى بعد جهوده فى علاج المرضى الفلسطينيين.. إكسترا نيوز: الوفد تابع أكبر عدد من الحالات.. وإنقاذ حالات خلال اللحظات الأخيرة.. ووزارة الصحة الفلسطينية تشكرهم نيابة عن شعب فلسطين

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 08:38 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة