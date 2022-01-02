ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة متنوعة رغم سوء الأحوال الجوية

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إنه رغم الأحوال المناخية السيئة التى تتعرض لها بعض المحافظات، فإن ميناء دمياط لم يغلق البوغاز، ومستمر فى استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، حيث تعامل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20558 طن تشمل: 214 طن ملح و9800 طن فوسفات و4200 طن مولاس و1731 طن صويا و3313 طن رمل و1300 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58209 طن تشمل: 22612 طن ذرة و 1392 طن سلاج و7258 طن خردة و 2550 طن حديد صاج و 2300 طن ابلاكاش و3887 طن سكر و7000 طن فول صويا و 8514 طن قمح و 2696 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالى وزن 780 طن .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 861 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وسلوفينيا و سريلانكا والصين وأمريكا و اندونيسيا وسنغافورة و اسبانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 45 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1899 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 128710 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 131514 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2400 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3678 شاحنة .