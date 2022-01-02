مياه المنوفية: الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه فى شبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن انتهاء أعمال الإصلاح بكسر بخط مياه قطر 1200 مللى بشارع جمال عبد الناصر البحرى أسفل الكوبرى العلوى بشبين الكوم وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة لإصلاح العطل ، وعودة مياه الشرب بمدينة شبين الكوم وضواحيها المتأثرة تدريجيًا بالخطوط بعد ملء الشبكات بالتدريج على حسب البعد أو القرب من مصدر التغذية.

وأشار نجيب ،إلى أنه تم الدفع بـمعدات من سيارات شفط المياه وجرارات الكسح ولوادر للتعامل الفوري مع العطل والسيطرة علي التسريب تحت إشراف مباشر من رئيس الشركة ورئيس قطاع التشغيل والصيانة ورئيس فرع شبين الكوم وعدد من قيادات الشركة حتى تمام الإصلاح وفتح المياه تدريجياً حفاظاً علي استدامه الخدمة للمواطنين.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، قد أعلنت عن قطع المياه اليوم الموافق 2022/1/2 م عن مدينه شبين الكوم وضواحيها وهى : (كفر المصيلحة - ميت خاقان ) من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 5 مساءاً من نفس اليوم لوجود عطل مفاجئ .