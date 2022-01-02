مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضر ضبط لمشروبات كحولية أجنبية

كتب أحمد يعقوب

فى إطار الجهود الميدانية المتتالية التى تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية فى مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة، تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالقاهرة بالاشتراك مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناءا على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الجمارك وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام بائع دليفرى بمنطقة حدائق القبة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم.

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء العقيد هشام عبد الواحد والمقدم محمد صالح مفتشى مباحث الجمارك وقوة من رجال الشرطة السريين ولجنة من الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وأحمد محمد مدير ادارة المكافحة وخالد عويس واسلام شكرى وطارق عبد العزيز ومحمد فواد وأحمد صلاح رؤساء الاقسام بمكافحة التهرب الجمركى، حيث تم ضبط 136 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 8 ملايين و413 ألفا و800 جنيه.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1636 لسنة2021 مكافحة تهرب.

وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.