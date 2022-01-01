جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 840 القادمة من جوهانسبرج اشتبه أحمد عمر عجمي فى راكب مصرى قادم من جنوب أفريقيا .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هانى نادى مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة .

وبالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الجمرك قرر تكليف مصطفي عبد الفضيل مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد الدلهماوي رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 22 مطواة حادة مختلفة الأحجام والأشكال وخنجر و3 سيوف مختلفة الأحجام بين طيات الملابس داخل حقائبة .

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.