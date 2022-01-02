مصطفى وزيرى: لا صحة لغرق متحفى الغردقة وشرم الشيخ فى مياه الأمطار

كتب أيمن رمضان

نفى الدكتور مصطفى وزيرى ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعرض متحفى "الغردقة وشرم الشيخ"، للغرق بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد، مشدداً على أن ذلك إشاعة مغرضة سلبية، وتابع:"ولا أعلم كيف تنشر صحيفة مصرية مثل هذا الخبر"، مشدداً على أنه لا صحة لغرق المتاحف المصرية.

وأضاف "وزيرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن موجة الطقس السئ لم تؤثر على منطقة أثرية مطلقاً مثل الأهرامات وسقارة وغيرها من الأماكن الكبيرة أو الصغيرة، وتابع:"مديرا متحفى شرم الشيخ والغردقة أكدا عدم صحة غرق المتحفين".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه لم يحدث غرق لأى آثار ولم تتسرب مياه لداخل دار العرض بالمتاحف، مشيراً إلى أن قطاع المتاحف سيقدم شكوى إلى مكتب النائب العام ضد الصحيفة التي نشرت الإشاعة.