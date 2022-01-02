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مصر تدين مواصلة الحوثى هجماته صوب السعودية وتؤكد تضامنها مع المملكة

الأحد، 02 يناير 2022 07:44 م
مصر تدين مواصلة الحوثى هجماته صوب السعودية وتؤكد تضامنها مع المملكة وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، مواصلة الحوثي هجماته الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق ثلاث طائرات مسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية، اعترضتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتؤكد مصر – بحسب بيان لوزارة الخارجية - أن تكرار تلك الهجمات من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.

وتعرب مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.


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