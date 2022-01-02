مصرع شخص وإصابة 4 فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون، في حادثي سير بمحافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيي الواسطى المركزي وبني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أن بني سويف، إخطارين من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيدا بورود بلاغين بوقوع حادث سير بنطاق المحافظة، الأول وقع بمركز الواسطى إثر انقلاب دراجة بخارية، والثاني وقع بمدينة بني سويف إثر تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكي، ونتج عنهما مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

وتبين أن الحادث الأول وقع بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز شرطة الواسطى، ونتج عنه وفاة "علاء جمعة ترمي" 22 سنة، مقيم قرية أبوويط مركز الواسطى، وإصابة "محمود سيد فتياني" 29 سنة، بجرح قطعي بالرأس وآخر بالعين، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وحالته الصحية متأخرة، وتم نقل جثة المتوفي لمستشفى الواسطى المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفى بني سويف التحصصي.

وتبين أن الحادث الثاني وقع أمام حديقة عابدين بمدينة بني سويف، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم: عبد الرحمن بدوى شعبان، 23 سنة، مقيم حي الرمد، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عيد سالم، 20 سنة، مقيم مركز ببا، مصاب بجرح قطعي وإشتباه كسر بالساق الايسر، وعبد الرحمن طارق عبد العظيم، 21 سنة، مقيم مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، مصاب بكدمات وسحجات، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التحصصي.