مشروعات رفع كفاءة وتطوير كورنيش بحر مويس بمنيا القمح الشرقية بتكلفة 49 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز و مدينة منيا القمح بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال توريد أدوات و مهمات إنارة بشوارع المدينة والوحدات وتوريد وتركيب أعمده بالكشافات للمدينة ورفع كفاءة الشوارع ورصفها وتحسين البيئة وتجميل كورنيش بحر مويس وشراء عدد 2 سياره شفط مياه و2 لودر بتكلفه إجمالية تقدر 49 مليون و282 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 48٪.

وأوضح أن رئاسة رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، كثفت الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع فضلا عن رفع الإعلانات المخالفه، فتم رفع 2017 حالة إشغال وتحرير 4203 محاضر الاشغالات كما تم ترخيص 286 اعلان – وإزالة 160 إعلان مخالف وتحرير 72 محضر و9 محاضر غلق ضد أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، كما تم تحرير 50 محضر ضد أصحاب المقاهي المخالفه ومصادرة (79) شيشه.

وشنت حملات لإزالة التعديات المخالفة علَى أراضي أملاك الدولة فتم إزالة 240 حالة تعدي بمساحة 38418 م2 ، فضلا عن إزالة 20 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 10 قيراط و10 أسهم .

وبرفع 23440 طن سنويا خلال حملات النظافة التي تشنها يوميا و تم رفع 17940 طن بالجرارات وسيارات رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة.